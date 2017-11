Trei tineri au fost prinsi in flagrant in timp ce furau din autoturisme, in centrul municipiului Suceava

Trei tineri au fost prinsi in flagrant in timp ce furau din autoturisme. Miercuri dimineata, o patrula de jandarmerie a observat, in zona centrala din municipiul Suceava, trei tineri care se deplasau printre autoturismele parcate in zona. Tinerii au fost vazuti de jandarmi in timp ce verificau portierele si se uitau prin geamuri in interiorul masinilor. Acestia au fost opriti pentru legitimare. "In urma verificarilor, jandarmii au constatat ca tinerii, in varsta de 16 ani, au sustras dintr-un autoturism un GPS, un parfum, opt seturi de baterii, un cablu de date si suma de 16 lei. In cauza au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unei fapte susceptibile de a fi infractiunea de furt calificat, iar cei trei tineri au fost predati Politiei Municipiului Suceava pentru continuarea cercetarilor", a precizat Nicoleta Andronic, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava.