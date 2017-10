Cei trei vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni pentru dispunerea de masuri preventive.

Trei tineri care au batut si talharit un falticenean au fost retinuti. Miercuri seara, in jurul orei 19.00, in timp ce se deplasa pe o strada din localitatea de domiciliu, un tanar de 18 ani, din municipiul Falticeni, a fost acostat de trei tineri(unul de 16 ani din comuna Vadu Moldovei si doi de 17 si respectiv 18 ani, ambii din comuna Fantana Mare). Cei trei in urma unui conflict spontan, l-au urmarit si lovit cu pumnii pe tanar. In timpul agresiunii, victimei i-a cazut ceasul de la mana, fiind luat de baiatul de 16 ani, dupa care, cei trei tineri au fugit. In baza probatoriului administrat, in cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor trei suspecti, ce au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, sub aspectul comiterii infractiunilor de "lovire sau alte violente", "tulburarea ordinii si linistii publice" si "talharie", urmand ca, vineri, sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni pentru dispunerea de masuri preventive. Ceasul furat a fost recuperat de politisti de la baiatul de 16 ani, fiind restituit persoanei vatamate.