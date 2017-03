Cei trei au abandonat coletele cu tigarile de contrabanda intr-un imobil dezafectat.

Trei tineri din Vicovu de Sus sub control judiciar pentru contrabanda cu tigari. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de fata de: Aurelian Lucian C., Vasile B. si Stefan Adrian G., toti cu varste cuprinse intre 19 si 21 de ani, domiciliati in orasul Vicovu de Sus, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la contrabanda in forma agravata. Potrivit anchetatorilor in data de 23 martie, in jurul orei 09.00, cei trei au incercat sa preia si sa transporte cantitatea de 2.999 pachete de tigari marca Marble, de provenienta extracomunitara, de pe directia semnului de frontiera, loc situat in extravilanul localitatii Bilca, la o distanta de circa 300 metri fata de linia de frontiera, insa au fost surprinsi de catre lucratori de politie de frontiera din cadrul SPF Vicovu de Sus. Politistii de frontiera au observat in apropierea granitei cu Ucraina, pe directia localitatii de frontiera Bilca, un autoturism care stationa si trei persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Oamenii legii au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestea au incercat sa fuga, abandonand coletele intr-un imobil dezafectat din zona. In urma actiunii, politistii de frontiera au reusit sa retina persoanele in cauza. In urma cercetarii terenului au descoperite mai multe colete, ce contineau cantitatea de 2.999 pachete de tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana, precum si un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Marea Britanie, in valoare de 6.000 lei, care a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor. Prin ordonanta organelor de cercetare penala s-a dispus masura retinerii pentru o durata de 24 de ore fata de toti cei trei iar prin ordonanta procurorului de caz, s-a dispus luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 zile fata de cei trei tineri.