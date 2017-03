Trei tineri prinsi in flagrant de jandarmi in timp ce spargeau masini in municipiul Suceava

Trei tineri prinsi in flagrant in timp ce spargeau masini in municipiul Suceava. Joi, in jurul orei 14.00, doi subofiteri jandarmi aflati in timpul liber, au observat, pe strada Narciselor din municipiul Suceava, trei tineri care verificau autoturismele parcate in zona. La un moment dat, cei trei indivizi s-au apropiat de un autoturism de teren, iar unul dintre ei a aruncat cu un obiect in geamul din partea dreapta fata, ulterior continuandu-si deplasarea. In scurt timp, tinerii au revenit la autovehicul, oprindu-se langa acesta.Jandarmii au anuntat telefonic colegii aflati in serviciu si i-au prins pe cei trei. Un echipaj de jandarmerie a ajuns imediat la fata locului, constatand ca persoanele in cauza sunt F.Elvis, de 19 ani si doi minori, ambii de 16 ani, toti din comuna Scheia. De asemenea, jandarmii au constatat ca pe scaunul din partea dreapta - fata al autoturismului erau o poseta si o mapa cu documente. Geamul masinii prezenta o urma de lovitura. Cei trei tineri au fost condusi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, iar ulterior au fost predati Politiei Municipiului Suceava pentru continuarea cercetarilor.