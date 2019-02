Trei tineri raniti dupa ce au intrat cu masina intr-un copac, la Brodina

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".

Accident rutier cu trei victime pe raza localitatii Brodina, in noaptea de luni spre marti. Un tanar de 22 de ani, din comuna Straja in timp ce conducea autoturismul marca Audi A6, avand volanul pe partea dreapta, pe raza comunei Brodina, pe DJ 209 G, din directia comuna Brodina catre comuna Straja, dupa o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un arbore ornamental.

In urma producerii accidentului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto, ranirea unui tanar de 22 de ani, din comuna Straja si a unei tinere de 17 ani, din comuna UIma, ambii pasageri in autoturism.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. La spital tanarului i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

