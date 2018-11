Tricolorul, arborat de Ziua Bucovinei pe Varful Rarau, de jandarmii montani FOTO

De ziua Bucovinei jandarmii montani suceveni au infruntat frigul si viscolul si au arborat tricolorul pe Varful Rarau. Incepand cu ora 10.00, s-au realizat ascensiunea si arborarea drapelului tricolor pe Varful Rarau, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Romania. La activitate au participat Echipa Nationala Montana din cadrul Jandarmeriei Romane, jandarmi de la posturile montane din judetul Suceava, seful Serviciului Public Salvamont Suceava, Voicu Raia si elevi de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni. Cu sprijinul Primariei comunei Pojorata, Echipa Nationala Montana din cadrul Jandarmeriei Romane a prezentat, la Centrul Cultural 'Pietrele Doamnei' Pojorata, filmul 'Pentru eroii care ne-au lasat o tara'. Filmul a fost realizat intre 22 si 27 iulie 2018, cand jandarmii montani au parcurs pe jos creasta Muntilor Carpati, pe vechea linie a frontului din Moldova, intre Marasti Soveja si Oituz Ciresoaia, in vederea comemorarii sacrificiului militarilor romani cazuti in luptele purtate in Primul Razboi Mondial pentru reintregirea tarii, fiind vizate atat mausoleele si cimitirele soldatilor existente in zona judetelor Vrancea si Bacau cat si vestigii de lupta din zone greu accesibile.