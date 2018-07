Trimis in judecata de DNA Suceava pentru fonduri europene obtinute cu declaratii false

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 3.193.025,26 lei, suma la care vor fi adaugate dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective. In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a doua terenuri ce apartin barbatului.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Vasile-Dan S. pentru comiterea infractiunii de participatie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit procurorilor in perioada august 2009 - noiembrie 2011, in contextul executarii unor lucrari in cadrul obiectivului "Infiintare fabrica de procesare primara a lemnului", Vasile-Dan S., in calitatea sa de administrator al unei societati comerciale, cu intentie, a pus la dispozitia beneficiarului proiectului mai multe inscrisuri false (declaratii de conformitate, de performanta, rapoarte de incercare, etc.) prin care a atestat in mod nereal provenienta si calitatea materialelor, materiilor prime si a altor produse folosite in cadrul lucrarilor respective.Ulterior, fara a sti ca sunt false, beneficiarul proiectului a depus documentele respective la Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Acest demers infractional a avut ca rezultat obtinerea de catre beneficiar a sumei de 1.676.036,76 lei, reprezentand finantarea nerambursabila in cadrul proiectului respectiv, aferenta lucrarilor facturate de societatea administrata de inculpat. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 3.193.025,26 lei, suma la care vor fi adaugate dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective. In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a doua terenuri ce apartin barbatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.