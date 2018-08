Trimiteri in judecata in cazul celor 100.000 de pachete cu tigari ascunse in busteni FOTO

Prejudiciul adus statului roman in acest caz este de 1.088.182 lei.

Trimiteri in judecata in cazul celor 100.000 de pachete cu tigari ascunse in busteni. Prejudiciul adus statului roman in acest caz este de 1.088.182 lei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a doi inculpati persoane fizice, un cetatean roman si un cetatean ucrainean, precum si a doua persoane juridice, societati comerciale romane pentru savarsirea mai multor infractiuni de contrabanda in forma agravata, de complicitate la o infractiune de contrabanda in forma agravata, evaziune fiscala, complicitate la aceasta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Este vorba despre Vasile Sorin Nicoara, administrator al SC Bernar Prod SRL si un cetatean ucrainean, administrator al Fuel Concept SRL Bucuresti.

Potrivit procurorilor, in intervalul ianuarie 2013 - 28 iunie 2013, o retea infractionala formata din cetateni romani si ucraineni au conceput si aplicat o modalitate inedita de a introduce si tranzita pe teritoriul Romaniei mari cantitati de tigari provenind din contrabanda, fara a supune aceste bunuri regimului vamal, in vederea comercializarii acestora si obtinerii de venituri considerabile. Mecanismul pus la cale consta in incarcarea si ascunderea tigarilor in interiorul unor busteni de conifere, care erau in prealabil goliti(scobiti) cu utilaje speciale, in curtea expeditorului din Ucraina, iar apoi erau amestecati cu alti busteni normali si expediati pe cale feroviara, in unul sau mai multe vagoane, in Romania, pe ruta PTF Vicsani - Gara Dornesti, si apoi la depozitul firmei administrate de cetateanul roman.

Din acest punct, cunoscand adevaratul continut al marfii, dupa ce se ocupa de toate formalitatile necesare obtinerii liberului de vama, constand inclusiv in achitarea taxelor vamale si de import, cetateanul roman descarca materialul lemnos, cu ajutorul infrastructurii specializate apartinand societatii sale, din vagoane in TIR-uri si organiza expeditia acelor busteni pe cale rutiera pana in municipiul Baia Mare. Aici, cetateanul ucrainean inchiriase in numele unei societati fantoma, pe care o administra alaturi de cetateanul roman(cetateanul ucrainean era administrator de fapt si de drept, iar cetateanul roman era administrator de fapt), o hala la periferia orasului, in care bustenii erau preluati, descarcati, tigarile scoase din ei si apoi bustenii erau distrusi si transformati in rumegus cu ajutorul unor utilaje de tocat busteni. Pentru protejarea ansamblului infractional si scaparea membrilor acestuia in caz de depistare de catre autoritati, cetateanul roman, administrator al societatii consacrata ca importator frecvent de masa lemnoasa din Ucraina, a interpus juridic in raporturile comerciale cu doi anumiti exportatori ucraineni de masa lemnoasa, societatea de tip fantoma, infiintata de catre ucrainean si pusa de acesta si la dispozitia inculpatului cetatean roman, ca forma juridica. In prealabil, romanul a oferit acces pentru societatea fantoma importatoare, la toata gama de facilitati fizice si juridice, atat necesare cat si conexe desfasurarii activitatii de import masa lemnoasa din Ucraina pe cale feroviara, pe care firma sa o dobandise in multi ani de activitate, constand in aceeasi clientela, colaboratori, infrastructura, birou vamal si mod de operare. Astfel, acestia au incercat sa creeze aparenta unor importuri de masa lemnoasa efectuate de firma fantoma de la furnizorul ucrainean PF KYV, fost "client" al firmei romanului pentru 40 de importuri distincte anterioare, desfasurate pe un interval de mai putin de doi ani si jumatate, care s-au oprit subit odata cu debutul importurilor efectuate de societatea fantoma, cat si de la furnizorul ucrainean OSS. In cadrul acestor importuri, societatea romanului s-a pretins a fi un simplu depozitar si manipulant al bustenilor, cetateanul roman falsificand o factura si un act in acest sens. In realitate insa, cei doi controlau si administrau in fapt societatea fantoma, prin multiple acte determinate si absolut proprii activitatii de administrare a unei persoane juridice.

Lemnul importat era de fapt proprietatea cetateanului roman, adevaratul sau importator, care a platit de fiecare data pentru acesta.Insusirea masei lemnoase, importate din Ucraina de societatea fantoma in cadrul a 12 importuri, ulterior obtinerii liberului de vama, in patrimoniul societatii romanului, pentru ca parte din ea, ce continea "incarcatura speciala", sa poata fi expediata apoi catre destinatia susmentionata cat si pentru a diminua din punct de vedere al cheltuielilor deductibile obligatiile financiare ale firmei administrate de roman, a fost simulata si evidentiata prin multiple conduite ilegale de natura financiar-contabila si silvica. Vorbim despre: inregistrarea direct in contabilitate a unor declaratii vamale de import, pentru o parte din marfa importata de catre firma fantoma, in lipsa unui raport juridic liant care sa justifice acest "transfer"; efectuarea unor operatiuni fictive de "stornare" a inregistrarilor susmentionate, in conditii nelegale si fara ca marfa ori banii platiti pe aceasta sa fie restituiti, operatiuni ce aveau doar scopul "reglarii" contabilitatii dupa descoperirea tigarilor de contrabanda; inregistrarea unui numar de 12 facturi fictive emise in intervalul martie-iulie 2013, de catre firma fantoma prin administratorul cetatean ucrainean, prin care se consemna vanzarea celeilalte parti a masei lemnoase provenind din Ucraina catre firma prin administratorul cetatean roman, desi in realitate acesta din urma era deja proprietar al marfii; emiterea si inregistrarea in evidenta contabila a firmei, de catre inculpatul cetatean roman, a unei facturi fictive, create prin contrafacerea semnaturii reprezentantului firmei fantoma(inculpatul cetatean ucrainean), si prin care se consemna ca de fapt intreaga cantitate de masa lemnoasa provenind din 11 din cele 12 importuri ale firmei fantome din Ucraina, mai putin cel din 28.06.2013, va trece in proprietatea firmei romanului ca urmare a unei "compensari in contrapartida" pentru faptul ca ultima i-a prestat primei societati servicii de depozitare si manipulare vizand exact aceeasi cantitate de masa lemnoasa.

Acest tipar identic, al operatiunilor de import masa lemnoasa efectuate de societatea fantoma s-a manifestat ciclic in cadrul a 11 importuri consecutive, din 03 ianuarie 2013 pana in data de 28 iunie 2013, cand in urma unui control vamal fizic efectuat asupra a doua vagoane cu busteni proveniti din Ucraina, de la exportatorul PF KYV, prin Punctul de trecere frontiera Vicsani si Gara Dornesti, ajunse in depozitul firmei romanului(depozit dotat cu platforma de acces la calea ferata), au fost descoperite, ascunse in interiorul a 39 de busteni, 106.432 pachete de tigari marca Jin Ling, cu timbru Rep. Ucraina, bunuri ce trebuiau supuse regimului vamal.Odata descoperita reteaua, cetateanul ucrainean a disparut, nemainregistrand ultimele importuri efectuate de societatea fantoma in evidenta contabila a acesteia, care era tinuta in mod formal prin corespondenta cu diversi contabili pentru a pastra o minima aparenta de legalitate a societatii. Odata cu descoperirea tigarilor, activitatea bancara a societatii fantoma a incetat brusc, hala inchiriata a fost abandonata, desi aceasta importase cu doar cateva zile inainte(pe 17 iunie 2013) un nou aparat de tocat busteni, utilajele fiind cel mai probabil relocate in vederea evitarii depistarii de catre autoritati.

Potrivit procurorilor in tot intervalul de timp relevant penal(ianuarie - iunie 2013), singurele operatiuni comerciale desfasurate de societatea fantoma, cu exceptia inchirierii halei si platii chiriei si a utilitatilor, au fost importurile susmentionate de masa lemnoasa din Ucraina si respectiv importarea aparatului de tocat busteni din aceeasi tara. Firma ucraineanului avea sediul social expirat din anul 2011, localizat la cabinetul de avocatura care i-a facilitat infiintarea, fara a-l fi folosit vreodata in activitatea societatii, nu a figurat niciodata cu vreun angajat, aceasta nu era titulara a unui acord ce trebuia emis de Garda Forestiera pentru a putea transporta, livra ori instraina masa lemnoasa si nu a cerut niciodata rambursarea TVA dedus.

In acelasi timp, cetateanul roman s-a dezis de orice implicare in activitatea societatii fantoma, pozand intr-un simplu depozitar al masei lemnoase, care pentru ca nu a fost platit pentru serviciile de depozitare si manipulare, si-a insusit intreaga cantitate de masa lemnoasa(aproximativ 1200 mc) "in contrapartida" si apoi a instrainat-o catre diversi agenti economici.

Nu in ultimul rand, in dimineata perchezitiei efectuate la sediul firmei romanului in data de 31.08.2017, inculpatul cetatean roman a incendiat mai multe acte contabile specifice aferente anului 2013, incercand sa acopere urmele activitatii infractionale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma agravata si a complicitatii la infractiunea de contrabanda in forma agravata, retinute in sarcina inculpatilor persoane fizice si a inculpatilor persoane juridice, este in cuantum total de 1.088.182 lei. In cauza s-au dispus masuri asiguratorii, constand in sechestru asigurator asupra bunurilor inculpatului cetatean roman si ale firmei acestuia, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala.