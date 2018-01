Tupeu. Un sofer aflat sub control judiciar, prins a doua oara beat la volan, la Todiresti, dupa o urmarire

Politistii au reusit sa puna mana pe barbat dupa o urmariere in trafic, la primele ore ale diminetii de duminica. Barbatul a fost prins baut la volan si in luna decembrie iar atunci a vrut sa mituiasca politistii. Acum el a fost retinut pentru 24 de ore.

Tupeu maxim pentru un sofer care se afla sub control judiciar pentru 60 de zile incepand cu 29 decembrie 2016. Acesta a fost prins conducand mort de beat, pe un drum comunal, la Todiresti. Politistii Sectiei Rurale Darmanesti, in timp ce actionau conform planului de actiune pe linie prevenirii accidentelor rutiere si a identificarii conducatorilor auto care consuma bauturi alcoolice, la primele ore ale diminetii de duminica, pe raza comunei Todiresti, pe un drum comunal neclasificat, in dreptul unui magazin, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autovehicul, insa conducatorul acestuia a refuzat sa se conformeze semnalului. Politistii au pornit in urmarirea acestuia cu autospeciala din dotare, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, pe un drum comunal neclasificat din interiorul localitatii Solonet, iar la aproximativ un kilometru, autovehiculul s-a oprit. De pe locul destinat conducatorului auto a coborat o persoana de sex masculin, identificat ulterior ca Patu Danut, de 31 ani, localnic. Conducatorul auto a fost condus la sediul Politiei, unde a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand faptul ca avea o concentratie alcoolica de 1,38 mg/l alcool pur in aerul expirat. In continuare el a fost condus la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava, unde i-au fost prelevate doua mostre biologice in vederea stabilirii gradului de imbibatie alcoolica in sange. Barbatul este cercetat intr-un alt dosar penal pentru alte infractiuni, comise la 25.12.2017, impotriva lui fiind luata masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 29.12.2017, prin ordonanta emisa de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava.In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului". S-a luat legatura cu procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, care a dispus ca Patu Danut sa fie retinut pentru 24 de ore.