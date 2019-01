Turista de 16 ani, ranita la cap, pe o partie din Vatra Dornei, dupa ce a fost lovita de o sanie trasa de cai

Turista ranita, pe o partie din Vatra Dornei, dupa ce a dat peste ea o sanie trasa de cai. Este vorba despre o adolescenta de 16 ani, din municipiul Piatra Neamt. Ea a fost lovita la cap de o sanie de agrement, trasa de cai in Dealu Negru, zona telefericului. Fata s-a deplasat duminica dupa amiaza intr-o plimbare cu telescaunul pe partia Dealu Negru, zona telefericului, din municipiul Vatra Dornei, impreuna cu parintii si prietenii acestora. Dupa coborarea din telescaun, aflandu-se in zona terminalului, turistii priveau spre un tarc, cand, la un moment dat, au observat cum catre grup aleargau doi cai ce tractau o sanie de agrement, condusa de un localnic de 30 ani. Acesta nu a reusit sa opreasca sania si a intrat in plin in fata de 16 ani. Minora a fost ranita, fiind solicitata interventia ambulantei. Ea a primit ingrijiri la fata locului de la o echipa de salvamont si ulterior a fost transportata la Spitalul municipal Vatra Dornei unde i-a fost stabilit diagnosticul:plaga contuza occipitala. Si politistii au fost anuntati de acest caz, ei intocmind dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamarea corporala din culpa.