Turisti italieni raniti dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier, la Vatra Moldovitei VIDEO

Accident rutier cu trei raniti, la Vatra Moldovitei, sambata, provocat de un turist italian. Barbatul de 65 de ani, aflat pe motocicleta, la intersectia DJ 176 cu DN 17 A, nu a respectat semnificatia indicatorului oprire si nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar pe drumul cu prioritate de un sofer de 61 de ani, din comuna Fantanele. Cele doua vehicule s-au ciocnit. In urma impactului, conducatorul mopedului, pasagera acestuia, o italianca de 58 de ani si soferul sucevean au fost raniti. Cetatenii italieni, care erau in stare mai grava, au fost preluati si transportati de catre un echipaj de ambulanta la spitalul din Campulung Moldovenesc, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri si ulterior le-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.