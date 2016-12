Turisti veniti sa isi petreaca sarbatorile in Bucovina, ajunsi la spital cu toxiinfectie alimentara dupa ce au mancat la Marginea

Este vorba despre patru tineri din judetul Galati.

Patru turisti veniti sa isi petreaca sarbatorile in Bucovina au ajuns la spital, luni noapte, dupa ce au servit masa la un restaurant din Marginea. Este vorba despre patru tineri din judetul Galati, cu varste intre 21 si 39 de ani. Acestia erau cazati la Vatra Moldovitei insa au pornit sa viziteze manastirile si au facut un popas la Marginea. Acolo au servit masa, insa la scurt timp au inceput sa se simta rau si sa vomite. Au ajuns in final la spitalul din Campulung Moldovenesc, unde au primit tratament si au fost externati marti dimineata. DSP Suceava a deschis o ancheta in acest caz, inspectorii sanitari fiind deja in control la restaurantul din Marginea. Turistii au mancat diversificat, unii au servit ciorba de vacuta cu smantana, altii ciolan afumat, asa ca sanitarii nu stiu la acest moment ce ar fi putut declansa toxiinfectia alimentara. Ei vor lua probe din mancarea preparata la unitatea respectiva.