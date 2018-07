Turistii implicati in accidentul de la Danila si-au reluat traseul cu un alt autocar FOTO

Toti cei 50 de turisti implicati in accidentul rutier de la Danila si-au reluat in cursul zilei de luni traseul cu un alt autocar."Toti cei implicati in accident, 43 de copii si cei sapte adulti, si-au reluat traseul in conditii optime spre destinatie. Ne bucuram ca i-am putut ajuta!", a precizat Dan Chidovet, primarul comunei Darmanesti.

Duminca seara a avut loc un accident rutier cu victime multiple pe DN 2, in afara localitatii Danila. Un autocar cu 43 de copii si sapte adulti a derapat de pe sosea si s-a rasturnat in sant. 17 minori, cu varste intre 10 si 16 ani, si o femeie de 54 de ani, toti din Republica Belarus, au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. La locul accidentului au fost mobilizate forte impresionante de la ISU Suceava, Serviciului de Ambulanta si Politie. Toate persoanele din autocar au fost evaluate de medici pe rand, o parte dintre ele, cele ranite, fiind duse la ambulante, unde au primit primele ingrijri medicale si apoi transportate la spital. La fata locului a fost prezent si primarul comunei Darmanesti, Dan Chidovet. Acesta a pus la dispozitie doua microbuze scolare cu care copiii si profesorii ramasi in drum au fost transportati la o cabana din localitatea Calinesti. In autocar se aflau turisti din Belarus, care mergeau in tabara, pe litoralul bulgaresc. La volan se afla un barbat de 40 de ani. Acesta fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.