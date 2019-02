Turistul mort in avalansa de pe Calimani, recuperat cu elicopterul SMURD FOTO

Cei doi turisti care au supravietuit avalansei din Calimani au fost preluati de salvamontistii din Mures si Harghita si transportati pana la ambulante, in cursul zilei de luni, dupa cautari de ore intregi. Acestia erau in stare stabila, unul dintre avand un umar dislocat si o posibila fractura iar celalalt nu a fost ranit, ci doar a suferit un atac de panica. Salvatorii au apelat pentru recuperarea victimei decedate, care se afla sub varful Pietrosu, la un elicoper SMURD de la Targu Mures, care a survolat toata zona. Victima decedata a fost pregatita la sol de catre doi salvamontisti, ulterior fiind preluata de elicoperul SMURD. Si cei doi salvamontisti care au gasit trupul barbatului decedat au fost preluati de elicopter. Operatiunea a fost una dificila, marturiseste seful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, care declara luni dimineata ca se puteau produce avalanse oricand in zona respectiva din cauza stratului de zapada consistent si a incalzirii vremii. Cei trei turisti sunt din Harghita si au fost surprinsi de avalansa in timp ce se plimbau cu snowmobilele.