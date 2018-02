UPDATE: Trei oameni au murit de gripa in ultimele zile

Trei decese au survenit in ultimele zile, in judetul Suceava, din cauza gripei. Primul deces s-a inregistrat la un barbat de 59 de ani. Adjunctul Directiei de Sanatate Publica Suceava, Catalina Zorescu, a declarat ca barbatul avea o afectiune cardiovasculara preexistenta si nu era vaccinat antigripal. El a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si a decedat pe 16 februarie 2018, la Terapie Intensiva. Diagnosticul de gripa cu virus de tip B a fost ulterior confirmat prin analize de laborator dupa ce s-au prelevat probe de la pacientul respectiv. Alte doua doua decese s-au inregistrat marti si miercuri, unul la o femeie in varsta de 78 de ani, ce fusese internata pe 18 februarie in spital, iar altul la o femeie in varsta de 61 de ani, internata in data de 12 februarie. Analizele de laborator au confirmat prezenta virusului gripal de tip B in cazul uneia dintre paciente, iar in cazul celeilalte bolnave virusul gripal de tip AH1. Catalina Zorescu a precizat ca toti cei trei pacienti decedati aveau boli cornice si nu erau vaccinati antigripal. 'Din pacate, se moare de gripa, chiar si in secolul XXI si asta pentru ca oamenii nu se vaccineaza, nu au protectie impotriva virusurilor gripale, asa cum s-a intamplat si in acest caz. Gripa este o boala mortala', a comentat Zorescu. La nivelul judetului Suceava, au fost confirmate 14 cazuri de gripa, in sase cazuri cu virus gripal de tip AH1 si in opt cazuri cu virus gripal de tip B, ultimii doi pacienti diagnosticati fiind un copil de 5 ani si o femeie de 47 de ani.