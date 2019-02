USV, locul 12 la nivel national in Webometrics Ranking of World Universities

Editia din ianuarie 2019 a clasamentului mondial Webometrics Ranking of World Universities plaseaza Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava pe locul 12 intre cele 103 universitati si institutii de invatamant superior din Romania si pe locul 136 intre universitatile si institutiile de invatamant superior din Europa Centrala si de Est. La nivelul intregii Europe, ca urmare a analizei celor 5.890 de universitati, USV ocupa pozitia 782.

Webometrics Ranking of World Universities este o initiativa a laboratorului Cybermetrics, un laborator de cercetare apartinand Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cel mai mare organism public de cercetare din Spania, si acopera peste 27.000 de institutii de invatamant superior din intreaga lume. Obiectivul urmarit este acela de a cuantifica nivelul de vizibilitate in spatiul virtual a productiei stiintifice a universitatilor si calitatea (impactul) cercetarii la nivel global. Sunt analizati indicatori precum prezenta si vizibilitatea in spatiul web, transparenta, prin calcularea numarului de citari, dar si excelenta, masurata prin numarul de lucrari stiintifice situate in primele 10% cele mai citate titluri, in cadrul a 26 de discipline. Editia din ianuarie a clasamentului este construita pe baza indicatorilor sintetizati in aceasta luna, scopul fiind acela de a-i actualiza datele constant, mentinand acuratetea analizei.

"Aceasta plasare onoranta a USV in topul celor mai performante universitati la nivel international confirma progresul semnificativ inregistrat de USV in ultimul deceniu, reflectat si in evaluarile realizate recent de alte organisme internationale specializate in clasificarea institutiilor de invatamant superior, precum QS University Rankings (USV ocupand pozitia 142 in topul universitatilor din Europa de Est si Asia Centrala si pozitia 10 in topul universitatilor din Romania), SCImago Institutional Ranking (USV ocupand pozitia 98 in clasamentul realizat pentru Estul Europei si pozitia 13 in clasamentul universitatilor din Romania) sau uniRank University Ranking (USV ocupand pozitia 14 din 80 de universitati romanesti prezente in top). Merita subliniat faptul ca aceste pozitionari constante intre primele 15 universitati din Romania au loc in conditiile in care finantarea institutionala a USV s-a aflat pe locul 24 intre universitatile romanesti, cu mai putin de 1,5% din totalul finantarii institutionale universitare din Romania, conform ultimului raport publicat de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior", au precizat reprezentantii USV Suceava.