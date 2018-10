USV se afla pe locul 14 in topul universitatilor romanesti in clasamentul realizat de uniRank University Ranking

La nivel mondial, conform masuratorilor uniRank University Ranking, USV ocupa locul 3.755 intr-un top care cuprinde cele 13.600 de institutii de invatamant superior recunoscute oficial, din 200 de state.

In cadrul unui top realizat de uniRank University Ranking, una din cele mai importante platforme internationale specializate in clasificarea institutiilor de invatamant superior, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava se plaseaza pe pozitia 14 din 80 de universitati romanesti luate in considerare.



La nivel mondial, conform masuratorilor uniRank University Ranking, USV ocupa locul 3.755 intr-un top care cuprinde cele 13.600 de institutii de invatamant superior recunoscute oficial, din 200 de state.



"Pentru USV, clasamentul uniRank poate reprezenta o radiografie care surprinde maturitatea institutionala a unei universitati, aflata in plin proces de dezvoltare pe toate planurile, intr-un context socio-economic dificil si in conditiile unei subfinantari a invatamantului superior din Romania. Datele publicate de uniRank certifica eforturile constante ale universitatii sucevene de internationalizare a activitatii sale academice si de cercetare, fiind o recunoastere a dezvoltarii institutionale pe care USV a inregistrat-o pe parcursul celor 55 de ani de existenta. Cresterea vizibilitatii pe plan international, infrastructura didactica si de cercetare moderna, calitatea personalului academic au fost, cu siguranta, factorii care au determinat cresterea atractivitatii USV pentru candidatii la studii din afara tarii. Astfel, in anul universitar 2018-2019, din cei peste 8.760 de studenti la nivel de licenta, masterat si doctorat, 980 (11%) sunt tineri din Republica Moldova, Ucraina, Turkmenistan, China, SUA, Serbia etc", au precizat reprezentantii USV Suceava.



Platforma uniRank University Ranking a fost infiintata in anul 2005. Metodologia folosita pentru realizarea clasamentului a fost periodic ajustata pentru a oferi rezultate cat mai corecte. Actuala metoda de lucru uniRank University Ranking se bazeaza pe un algoritm care include cinci valori web, impartiale si independente, extrase din patru surse diferite de informatii web.



Scopul uniRank University Ranking este sa ofere o clasare globala aproximativa a universitatilor si colegiilor lumii pe baza prezentei si popularitatii lor pe web analizand traficul estimat, increderea, autoritatea si calitatea link-ului de popularitate. Astfel, platforma devine un instrument care sa sprijine cadre didactice si studenti in a intelege cat de cunoscuta este o institutie de invatamant superior intr-o tara straina.