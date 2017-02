Ucenicul de la un service auto a furat masina unui client, a avariat-o apoi a abandonat-o

Autorul furtului are varsta de 16 ani si este din orasul Salcea. Acesta s-a ales cu dosar penal

Un adolescent din Salcea a furat o masina, a avariat-o apoi a abandonat-o. Politia orasului Salcea a fost sesizata despre faptul ca, in noaptea de 12 spre 13 februarie, persoane necunoscute au furat din parcarea amenajata in proximitatea unei societati comerciale din localitate, autoturismul apartinand unui tanar de 27 de ani, din municipiul Suceava. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in data de 10 februarie, tanarul a adus autoturismul la un atelier auto din orasul Salcea, fiind parcat in parcarea amenajata din spatele acestuia, iar luni, in jurul orei 08.30, administratorul firmei, a constatat lipsa vehiculului, ce a fost identificat abandonat cu avarii minore pe strada Nicolae Grigorescu, din localitate. In urma activitatilor operative intreprinse de politisti, autorul furtului a fost identificat ca fiind un adolescent de 16 ani, localnic, ucenic la atelierul auto unde fusese parcat autoturismul. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.