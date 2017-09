Ucigasul politistului Sorin Vezeteu, Ioan Besa, s-a spanzurat in penitenciarul Botosani

Besa a fost gasit spanzurat de gardieni dupa apelul de seara.

Criminalul politistului Sorin Vezeteu, Ioan Besa, s-a sinucis marti seara in penitenciarul din Botosani. Acesta a fost transferat de curand la Botosani si se afla in carantina, asa ca era singur in camera de detentie. Besa a fost gasit spanzurat de gardieni dupa apelul de seara. Un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani s-a deplasat la penitenciar, impreuna cu politisti, si au fost declansate cercetari in acest caz.Din primele informatii, Besa si-ar fi legat picioarele cu sfoara, dupa care a prins sfoara de gat si a tras pana s-a asfixiat. Individul fusese trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru omor calificat dupa ce a ucis cu 40 de lovituri de cutit pe politistul Sorin Vezeteu, aflat in patrulare in Gara Burdujeni la momentul respectiv. Acesta risca oricum inchisoarea pe viata pentru ca procurorii au ajuns la concluzia ca a dat dovada de o cruzime fara margini atunci cand a comis crima.Politistul a fost lovit cu cutitul din cap pana in picioare dupa ce a cazut la pamant.