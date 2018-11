Ucrainean amendat si lasat fara masina, in P.T.F. Siret FOTO

Barbatul de 44 de ani s-a ales cu o amenda in valoare de 5.000 lei. Fata de acesta s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de 5 ani.

Un cetatean ucrainean s-a ales cu amenda si a ramas fara autoturism pentru tigari de contrabanda. Vladyslav L., in varsta de 44 de ani, s-a prezentat luni in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, conducand un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Bulgaria.

In baza analizei de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un spatiu special amenajat in bordul autoturismului, cantitatea de 550 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Intreaga cantitate de tigari, in valoare de 825 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Totodata, autoturismul in valoare de 4.600 lei a fost indisponibilizat in vederea confiscarii de catre autoritatea vamala, deoarece avea un spatiu special amenajat pentru transportul tigarilor.

Fata de cetateanul ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de 5 ani.

De asemenea, in cursul zilei de luni, si politistii de frontiera de la Sectoarele Politiei de Frontiera Brodina si Valea Viseului au descoperit, in apropierea frontierei de stat, mai multe colete cu tigari, ascunse in vegetatie.

Tigarile au fost duse la sediul sectoarelor, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 17.888 pachete, a caror valoare se ridica la suma de 209.250 lei(9.898 pachete tigari la Sectorul Poliției de Frontiera Brodina si 7.990 pachete tigari la Sectorul Politiei de Frontiera Valea Viseului.)

In cauza, se efectueaza verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale. De asemenea, intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.