Ucrainean cercetat pentru tainuire dupa ce a condus un microbuz care avea montate piese furate, in P.T.F. Siret

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, pe sensul de intrare in tara, un microbuz suspect ca ar fi furat din strainatate. In urma verificarilor in bazele de date s-a constatat faptul ca unele piese montate pe acesta apartin unui alt microbuz declarat ca fiind bun cautat pentru confiscare, de catre autoritatile din Germania. Drept urmare, conducatorul auto, cetatean ucrainean, in varsta de 39 de ani, este cercetat pentru savarsirea infractiunii de tainuire la furt iar microbuzul a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.