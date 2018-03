Ucrainean prins cu peste 300 kilograme de tutun pentru narghilea in P.T.F. Siret FOTO

Intreaga cantitate de tutun, in valoare de 30.100 lei, a fost confiscata, iar cetateanul ucrainean este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

Ucrainean prins cu peste 300 kilograme de tutun pentru narghilea. Joi seara, in jurul orei 20.30, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Volodymyr D., in varsta de 36 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes-Benz, inmatriculat in Polonia.In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata in vederea sustragerii de la controlul vamal, cantitatea de 301 kg de tutun pentru narghilea cu diverse arome, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tutun, in valoare de 30.100 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar cetateanul ucrainean este cercetat de catre politistii de frontiera sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.Totodata, microbuzul marca Mercedes- Benz, in valoare de 90.000 lei, a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor.De asemenea, fata de cetateanul ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de cinci ani.