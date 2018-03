Ucrainean prins de politisti in timp ce transporta substante periculoase FOTO

Conducatorul auto a declarat faptul ca a primit substantele respective, in cursul zilei de 12 martie, in municipiul Suceava, de la o persoana care i-a oferit suma de 500 de euro pentru a le transporta in localitatea Oravita.

Ucrainean prins de politisti in timp ce transporta substante periculoase. In noaptea de 12 spre 13 martie, la ora 02.00, politisti din cadrul I.P.J. Caras-Severin au depistat, pe o strada din Resita, un autoturism condus de un cetatean ucrainean, cu domiciliul in Suceava. In urma controlului autovehiculului, in interior au fost gasite 676 de recipiente continand erbicide si insecticide, substante periculoase, provenite din Ucraina. Conducatorul auto a declarat faptul ca a primit substantele respective, in cursul zilei de 12 martie, in municipiul Suceava, de la o persoana care i-a oferit suma de 500 de euro pentru a le transporta in localitatea Oravita. In cauza au fost intocmite acte procedurale si a fost dispusa inceperea urmaririi penale fata de acesta, pentru savarsirea infractiunilor de punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare, transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare, respectiv producerea, livrarea sau utilizarea ingrasamintelor chimice, precum si a oricaror produse de protectie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializarii. Cercetarile sunt continuate de politisti ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Resita. Cele 676 de recipiente identificate, precum si autoturismul folosit la transportarea acestora, au fost indisponibilizate. Valoarea prejudiciului estimat este de 270.000 de lei. In activitati au fost angrenati si lucratori ai Garzii de Mediu si de la Oficiul Fitosanitar Caras-Severin, fiind trimise probe catre Laboratorul Fitosanitar, pentru a se stabili daca produsele sunt de origine sau sunt susceptibile a fi contrafacute.