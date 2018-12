Ucrainean urmarit international, oprit in Vama Siret

Barbatul era cautat de autoritatile spaniole, pe numel lui fiind emis un mandat european de arestare pentru savarsirea de infractiuni economice si financiare.

Luni dimineata, in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara cetateanul ucrainean S. Vhyke., in varsta de 54 de ani.

Cu ocazia formalitatilor de frontiera, oamenii legii au constatat ca barbatul este cautat de autoritatile spaniole, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare pentru savarsirea de infractiuni economice si financiare.

Drept urmare, persoana in cauza a fost predata unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Suceava in vederea luarii masurilor legale ce se impun.