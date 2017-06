In urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii de frontiera au constatat ca acesta figureaza ca fiind urmarit international, pe numele barbatului fiind emis, de catre autoritatile din Franta, un mandat european de arestare, pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii.

Ucrainean urmarit international, prins la Vama Siret.Joi, in jurul orei 6.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra in tara cetateanul ucrainean Oleksii N, in varsta de 44 de ani, din Ucraina. In urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii de frontiera au constatat ca acesta figureaza ca fiind urmarit international, pe numele barbatului fiind emis, de catre autoritatile din Franta, un mandat european de arestare, pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii. Persoana in cauza a fost predata de catre politistii de frontiera unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Suceava, in vederea luarii masurilor legale ce se impun.