Ucraineanca prinsa cu tigari ascunse pe corp si in bagaje, in P.T.F. Siret

Un alt barbat a fost amendat de politisti dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda ascunse in scaunele unui microbuz.

Ucraineanca prinsa cu tigari ascunse pe corp si in bagaje. Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F. Siret au descoperit pe sensul de intrare in tara, ascunse intr-un microbuz condus de un cetatean roman si intr-un autoturism marca Lada condus de o femeie din Ucraina, 620 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile au fost descoperite ascunse in scaunele microbuzului condus de catre cetateanul roman, respectiv pe corpul si in bagajele personale ale femeii. Ambii conducatori auto au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 5.000 lei fiecare, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 900 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.