Ulma. Un tanar s-a urcat fara permis la volan si a provocat un accident

Barbatul de 28 de ani, din comuna Ulma, s-a ales cu dosar penal.

Un tanar s-a urcat fara permis la volan si a provocat un accident. Duminica, in jurul orei 11.00, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele doua autoturisme implicate in eveniment si pe cei doi conducatori auto, din care, un barbat de 28 de ani, din comuna Ulma, vinovat de producerea evenimentului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 28 de ani, nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.