Ulma.Un sofer beat a ajuns cu masina in sant cu politia pe urme

Cu politia pe urmele sale, un sofer beat a pierdut controlul asupra directiei de mers si a ajuns cu masina intr-un sant. Totul s-a petrecut pe raza localitatii Ulma, in noaptea de duminica spre luni. Un echipaj din cadrul Pilitiei orasului Vicovu de Sus, in timp ce actiona pe DJ209 G, a observat un autoturism care avea o deplasarea sinuoasa si al carui conducator nu s-a conformat semnalelor de oprire, continuandu-si deplasarea. Astfel, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, barbatul de la volan a pierdut controlul asupra directiei de mers, fiind proiectat intr-un sant. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 38 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".