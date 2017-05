Ultra-maratonul Ultrabug de la Fundu Moldovei, la a patra editie

In comuna suceveana Fundu Moldovei, vineri, 2 iunie, se va da startul celei de-a patra editii a ultra-maratonului international Ultrabug. Concursul se desfasoara pe parcursul a trei zile(2-4 iunie), concurentii avand de parcurs in total 100 kilometri. Printre cei peste 150 de participanti, la start se vor afla si alergatori din alte tari: Marea Britanie, Cehia, Africa de Sud, Germania, Slovacia, Italia, Republica Moldova, unii dintre ei revenind pentru a treia oara la ultra-maratonul de la Fundu Moldovei. Traseele celor trei zile sunt deosebit de pitoresti. Obcinele Feredeului si Mestecanis incanta in fiecare an alergatorii si suporterii care vin in numar din ce in ce mai mare pentru a se bucura de acest "Festival al alergarii", asa cum a fost numit de unul dintre alergatori. Ultrabug este o ocazie speciala pentru alergatori, voluntari si suporteri de a petrece cateva zile unice intr-un adevarat colt de rai si intr-o atmosfera speciala care face ca an de an participantii sa revina si sa recomande ultra-maratonul de la Fundu Moldovei prietenilor alergatori si un numai. Ultrabug nu inseamna doar alergare si mers pe munte. Pentru serile de dupa parcugerea traseelor, organizatorii le-au pregatit participantilor diverse surprize si, pentru sambata seara, un mare foc de tabara. Ceremonia de premiere va avea loc, ca aproape in fiecare an, la Stana Vancea unde, dupa inmanarea medaliilor sculptate de un mestesugar local, participantii se vor bucura de o petrecere de unde nu vor lipsi deliciosul balmus si afinata. Concursul Ultrabug este realizat in parteneriat cu autoritatile locale din Fundu Moldovei.Deja devenit traditie in calendarul alergarilor montane, ideea acestui concurs ii apartine jurnalistei britanice Anne-Marie Lategan, ea insasi o pasionata alergatoare. In 2013 Anne-Marie a petrecut cateva zile de vacanta la Fundu Moldovei si, impresionata de frumusetea Obcinelor Bucovinei, de ospitalitatea localnicilor si, nu in ultimul rand, de gustoasele bucate traditionale, s-a gandit ca aceasta zona trebuie promovata si in randul iubitorilor curselor de alergare de anduranta.