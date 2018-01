Un TIR a ajuns de-a curmezisul pe DN 2, la Ratos FOTO

Accident rutier joi dimineata, pe DN2, in zona Ratos. Un TIR a ajuns de-a curmezisul drumului, dupa ce soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers. Astfel, circulatia in zona a fost blocata complet timp de cateva minute. Vehiculul a derapat din cauza ca soferul nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zapada framantata. S-a circulat greu joi si pe DN 17 A dar si pe centura de ocolire a Sucevei din cauza ninsorii abundente si a zapezii de pe sosea. La Liteni un drum comunal era joi dimineata inzapezit si s-a intervenit cu utilaje in zona pentru ca drumul sa devina practicabil.