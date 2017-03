Un adolescent a acrosat un autoturism dupa care a intrat cu masina in poarta unei locuinte, la Vicovu de Sus

Imediat dupa producerea evenimentului rutier adolescentul a fugit de la fata locului.

Un adolescent a acrosat un autoturism dupa care a intrat cu masina in poarta unei locuinte. Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", duminica, despre faptul ca, pe strada Calea Cernauti din localitate, a avut loc o tamponare, iar conducatorul auto a fugit de fata locului. Din primele cercetari efectuate de politisti si din declaratiile martorilor, a rezultat faptul ca, duminica, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, un localnic de 16 ani, a pierdut controlul asupra directiei mers, a intrat in coliziune cu un autoturism stationat, dupa care, a distrus poarta de acces a unui imobil.Dupa impact, conducatorul auto a plecat de fata locului nefiind identificat la domiciliu. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, adolescentul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.