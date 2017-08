Un adolescent a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o autoutilitara pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un adolescent a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o autoutilitara pe trecerea de pietoni. Luni, in jurul orei 07.20, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Stefan cel Mare din municipiul Suceava, un barbat de 29 de ani din comuna Poieni Solca, a surprins si accidentat usor un adolescent de 16 ani din comuna Scheia, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea partii carosabile pe trecerea pentru pietoni, marcata si semnalizata corespunzator. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala si plaga contuza fronto-parietala. Baiatul a ramas internat in Sectia de Chirurgie Infantila a spitalului. Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au prelevat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.