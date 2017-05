Un adolescent a intrat cu mopedul intr-o masina, la Breaza

Vehiculele implicate in accident nu au fost identificate de politisti la fata locului, ci in curtile unor imobile, la o distanta de aproximativ 200 metri de locul evenimentului.

Un adolescent a intrat cu mopedul intr-o masina. Joi, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea mopedul neinmatriculat, pe drumul comunal denumit "Paraul Negrei", din comuna Breaza, un minor de 16 ani, din localitate, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de o localnica de 31 de ani. In urma accidentului, conducatorului mopedului a suferit leziuni usoare, fiind transportat cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Vehiculele implicate in accident nu au fost identificate de politisti la fata locului, ci in curtile unor imobile, la o distanta de aproximativ 200 metri de locul evenimentului. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", ce va fi solutionat procedural.