Un adolescent a sunat la 112 dupa ce a fost agresat de mama beata

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.

Un adolescent de 15 ani, din municipiul Falticeni, a sunat la 112 si a anuntat ca este agresat de mama lui. La fata locului au ajuns politistii care au gasit-o pe mama baiatului. Femeia de 42 de ani era intr-o stare avansata de ebrietate. Aceasta a continuat sa fie violenta cu fiul sau si in fata politistilor, asa ca a fost condusa la sediul Politiei Municipiului Falticeni. Oamenii legii au stabilit ca marti dimineata femeia a consumat bauturi alcoolice acasa si in jurul orei 12.00 a vrut sa plece in oras. Adolescentul i-a cerut mamei sa ramana acasa, moment in care aceasta a inceput sa-i vorbeasca urat si sa-l ameninte. Mai mult, femeia a aruncat cu o farfurie spre baiat, determinandu-l pe acesta sa sune la 112.

La sediul politiei femeia a continuat sa se manifeste violent. Din cauza starii de ebrietate in care se afla si a faptului ca este cunoscuta cu afectiuni psihice, a fost internata in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.