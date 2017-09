Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau se se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Un adolescent de 14 ani a disparut de acasa. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Mihai Degheluta de 14 ani din orasul Solca. Sambata, in jurul orelor 13.00, baiatul a parasit curtea locuintei mamei sale din orasul Dolhasca si nu s-a mai intors. Semnalmentele persoanei disparute: inaltime 1,40 - 1,50 m, 40 kg, constitutie astenica, par brunet, tuns scurt(pe partile laterale tuns 0), ochi albastri, contur fata oval, nas drept, prezinta o cicatrice chirugicala in lungime de aproximativ 20 cm pe coapsa piciorului stang, in apropierea bazinului. La momentul plecarii voluntare baiatul era imbracat cu pantaloni scurti de culoare negru, tricou albastru deschis, adidasi gri si o sapca neagra.Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau se se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.