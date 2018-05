Un adolescent de 14 ani din Darmanesti a furat masina tatalui si a plecat cu prietenii la plimbare

La volan politistii au depistat un alt adolescent, care la vederea oamenilor legii, a oprit masina, dupa care a fugit pe un camp.

Un adolescent de 14 ani din Darmanesti a furat masina tatalui si a plecat la plimbare cu prietenii. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00.30, in timp ce actiona pe raza comunei Granicesti, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a observat pe DC 38 din localitate, un autoturism al carui conducator auto, la vederea echipajului de politie, a oprit, dupa care a fugit pe un camp. In autoturism politistii au identificat trei adolescenti. In urma masurilor operative intreprinse, oamenii legii au stabilit faptul ca, autoturismul a fost condus de un adolescent de 15 ani din comuna Darmanesti, care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul apartine tatalui unui alt adolescent de 14 ani, tot din comuna Darmanesti, care se afla in autoturism, in calitate de pasager. Adolescentul de 14 ani a declarat ca autoturismul in cauza apartine tatalui sau, iar luni noapte, in jurul orei 23.30, in timp ce parintii sai dormeau, a luat cheia autoturismului din buzunarul pantalonilor tatalui sau, dupa care a condus autoturismul pe drumul comunal din satul Danila, iar apoi l-a incredintat adolescentului de 15 ani. Cel din urma a condus masina pe drumul comunal din satele Iacobesti si Romanesti, pana la o statie peco, unde au alimentat motorina, au cumparat trei beri si biscuiti, iar la intoarcerea spre domiciliu, au fost identificati de catre echipajul de politie.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescentul de 15 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar cel de 14 ani sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.