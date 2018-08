Un adolescent de 15 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a electrocutat la o betoniera. Miercuri dimineata, un barbat de 33 de ani, din localitatea Varatec, oras Salcea, facea lucrari de constructie in curtea locuintei surorii sale, folosind o betoniera ce era conectata la energie electrica. In jurul orei 11.00, baiatul de 15 ani, nepot, a atins betoniera care era oprita, dar sub tensiune, moment in care s-a produs un arc electric ce a dus la vatamara corporala a acestuia. Baiatul a cazut la pamant. Unchiul acestuia a venit intr-un suflet la el si inceput sa-i acorde primul ajutor. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD, care l-a resuscitat pe adolescent, dupa care acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Din nefericire, baiatul a suferit leziune neurologice. Politistii fac cercetari in acest caz sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.