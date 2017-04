Baiatul s-a ales cu dosar penal.

Un adolescent de 15 ani a furat autoutilitara tatalui si a plecat la plimbare pe strazile din Vicovu de Jos. Vineri, ora 21.35, in timp ce actiona pe raza comunei Vicovu de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a observat pe DC Camp o autoutilitara, a carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a efectuat un viraj brusc spre dreapta, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si oprirea acesteia dupa aproximativ zece metri. Conducatorul autoutilitarei a fost identificat de politisti ca fiind un adolescent de 15 ani, din comuna Vicovu de Jos, care a declarat faptul ca, a luat autoutilitara din curtea locuintei, fara stirea tatalui sau. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" , ce va fi solutionat procedural.