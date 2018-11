Un adolescent de 15 ani a furat o masina si s-a rasturnat cu ea pe calea ferata, la Vatra Dornei

In urma impactului, adolescentul a suferit leziuni corporale usoare. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Un adolescent de 15 ani, din comuna Ciocanesti, a furat un autoturism si s-a rasturnat cu el pe calea ferata. Sambata dimineata, in jurul orei 04.00, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata despre faptul ca pe strada Podu Verde din municipiul Vatra Dornei o masina este rasturnata pe calea ferata.

Oamenii legii deplasati la fata locului au identificat autoturismul implicat in accident. Masina avea numere de inmatriculare provizorii. Politistii au stabilit ca masina apartine unui barbat de 40 de ani, din municipiul Vatra Dornei.

In urma verificarilor s-a stabilit ca autoturismul respectiv a fost sustras de catre adolescentul de 15 ani, din apropierea locuintei proprietarului, acesta fiind lasat neasigurat. Cheile au fost luate dintr-un alt autoturism al proprietarului, care era parcat in apropiere si din interiorul caruia s-a incercat sustragerea casetofonului auto.

Adolescentul a condus autovehiculul pe strada Podu Verde, din municipiul Vatra Dornei, din directia Vatra Dornei - Iacobeni. La un moment dat, pe fondul vitezei neadaptate si a neatentiei, acesta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a intrat pe sensul opus de mers, unde s-a rasturnat pe calea ferata.

In urma impactului baiatul a suferit leziuni corporale usoare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentratie de 0,16 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange.

Numerele de inmatriculare provizorii au fost atribuite autoturismului implicat in accident acestea fiind expirate din data de 20 mai 2017.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat", tentativa la infractiunea de "furt calificat", "conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "vatamarea corporala din culpa".