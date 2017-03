Un adolescent de 15 ani din Marginea, prins la volan, cu tatal pe scaunul din dreapta

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescentul fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", iar tatal acestuia, sub aspectul savarsirii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca nu detine permis de conducere".

Un adolescent de 15 ani, prins la volan, cu tatal pe scaunul din dreapta. Duminica, ora 19.10, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita, autoturismul condus de baiatul 15 ani, din comuna Marginea si in care se afla ca pasager, tatal acestuia, un localnic de 63 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca adolescentul a condus autovehiculul pe drumul comunal Voievodeasa, cu acordul tatalui sau. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescentul fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", iar tatal acestuia, sub aspectul savarsirii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca nu detine permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.