Un adolescent de 15 ani din Vicovu de Sus a ajuns la spital in urma unui accident de munca

Un adolescent de 15 ani, din orasul Vicovu de Sus, a ajuns la spital in urma unui accident de munca. Incidentul s-a petrecut marti dupa amiaza intr-o societate comerciala de pe raza satului Falcau, comuna Brodina.

Tanarul in timp ce lucra in hala de pavaj, langa un utilaj tip vibropresa, a fost prins intre bratul si stalpul de rezistenta al utilajului, suferind leziuni la nivelul capului.

Adolescentul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti in vederea acordarii de ingrijiri medicale unde a fost diagnosticat cu "traumatism cranio cerebral", fiind transferat ulterior la Spitalul Judetean Suceava, pentru continuarea investigatiilor medicale.

In acest caz au fost sesizati politistii dar si reprezentantii ITM Suceava.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "vatamare corporala din culpa", si "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca".