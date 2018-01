Un adolescent de 16 ani din Sucevita, prins la volan, cu tatal pe scaunul din dreapta. Sectia 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe raza comunei Sucevita a avut loc o agresiune si un accident. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, in jurul orei 20.20, in timp ce se deplasa pe DC neclasificat Voievodeasa, din comuna Sucevita, un barbat de 51 de ani din localitate, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a avut un conflict cu un localnic de 34 de ani, care se afla intr-un autoturism. La volanul autoturismului respectiv se afla fiul barbatului de 34 de ani un adolescent de 16 ani. In urma conflictului barbatul de 34 de ani l-a lovit cu palma pe barbatul de 51 de ani. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, adolescentul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul i-a fost incredintat pentru a fi condus pe drumurile publice de tatal sau. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, minorul fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar barbatul de 34 de ani sub aspectul comiterii infractiunilor de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere" si "lovire sau alte violente", ce va fi solutionat procedural.