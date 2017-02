Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.

Un adolescent din Brodina s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,73 si a ajuns cu masina intr-un sant. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu pe raza comunei Brodina, au observat autoturismul care nu avea placute de inmatriculare, fiind avariat pe partea stanga, in sant. La volanul autoturismului se afla un tanar care a fugit la vederea politiei, fiind prins si imobilizat ulterior. Conducatorul auto a fost identificat in persoana unui adolescent de 17 ani, din comuna Brodina. In urma interogarii bazei de date, a rezultat faptul ca susnumitul nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand valoarea de 0,73 mg/l alcool in aerul expirat, iar ulterior i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, cu ocazia verificarii documentelor autoturismului s-a constatat faptul ca acesta poseda numere de inmatriculare provizorii, eliberate de statul german, expirate din data de 29 decembrie 2016. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante","conducerea unui vehicul fara permis de conducere” si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat".