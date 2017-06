Un adolescent din Comanesti a fost prins in trafic conducand fara permis un moped neinmatriculat

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat sau inregistrat", ce va fi solutionat procedural.

Adolescent prins in trafic conducand fara permis un moped neinregistrat. Miercuri, ora 11.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana a oprit pentru control pe DJ 178D, din localitate, mopedul condus de un adolescent de 16 ani din comuna Comanesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este inregistrat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat sau inregistrat", ce va fi solutionat procedural.