Un adolescent din Fratautii Vechi a ajuns la spital dupa ce i-a explodat o petarda in mana

Un adolescent de 14 ani, din comuna Fratautii Vechi, a ajuns la spital, dupa ce i-a explodat o petarda in mana. Incidentul a avut loc vineri seara. In timp ce se plimba pe o strada din localitate impreuna cu un prieten, cel din urma a gasit in buzunarul de la haina doua petarde care i-au ramas din noaptea de Revelion. Acesta a aruncat o pedarda pe marginea drumului, dupa care i-a dat-o pe cealalta baiatului de 14 ani. Minorul in momentul in care a aprins fitilul, petarda a explodat provocandu-i acestuia o plaga la mana dreapta. Acesta a mers acasa unde le-a spus parintilor ce s-a intamplat, acestia din urma, transportandu-l la Spitalul Judetean Suceava in vederea efectuarii de investigatii amanuntite, minorul fiind diagnosticat cu "plaga zdrobita mana dreapta, explozie petarda". Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".