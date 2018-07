Pentru a nu fi prins la volan, acesta a abandonat masina.

Un adolescent din Galanesti a luat masina mamei sale si a iesit la plimbare. Marti, in jurul orei 20.00, in timp ce efectua control al traficului rutier, pe DJ 178F, pe raza comunei Galanesti, o patrula din cadrul Sectiei Politie Rurala 4 Galanesti a observat un autoturism care intentiona sa vireze de pe un drum comunal pe DJ 178F. La vederea autospecialei de politie, conducatorul auto a manevrat autoturismul inspre inapoi, dupa care l-a abandonat. In urma cercetarilor efectuate, conducatorul auto a fost identificat in persoana unui adolescent de 15 ani, din comuna Galanesti, care nu deține permis de conducere. Tanarul a sustras autoturismul mamei sale si a plecat la plimbare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".