Un adolescent din Ilfov a cazut de la etajul unei pensiuni din Voronet

Baiatul de 12 ani a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului.

Un adolescent de 12 ani din comuna Berceni, judetul Ilfov, a cazut de la etajul unei pensiuni din Voronet. Miercuri, in jurul orei 22.30, baiatul, in timp ce era cazat la pensiunea respectiva, fiind in excursie cu un grup organizat, a iesit pe balconul camerei situat la etajul intai si s-a asezat pe balustrada balconului cu spatele spre exterior. La un moment dat, acesta s-a dezechilibrat si a cazut pe sol de la o inaltime de aproximativ doi metri. Adolescentul a fost transportat la Spitalului Orasenesc Gura Humorului unde i s-au acordat primele ingrijiri medicale si a fost diagnosticat cu "traumatism de coloana dorsala".