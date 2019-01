Un adolescent din Malini a suferit arsuri grave in urma unei explozii

Un adolescent de 15 ani din satul Paraie, comuna Malini, a suferit arsuri grave in urma unei explozii. Acesta a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina. In noaptea de joi spre vineri, in timp ce se afla la domiciliu, baiatul s-a deplasat la camera in care era montata centrala termica a locuitei, pentru a pune lemne pe foc. Intrucat flacara din centrala era stinsa, acesta a hotarat sa o aprinda cu ajutorul benzinei. In acel moment, s-a produs o explozie care i-a provocat adolescentului arsuri pe 65% din suprafata corpului. Baiatul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu "arsuri de gradul 1, 2, 3 și 4", pe o suprafata de 65% din corp. Ulterior medicii suceveni au luat decizia tranferului acestuia la Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu din București, cu o ambulanta.