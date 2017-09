Acesta a fost prins in trafic de politisti pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava.

Un adolescent din Patrauti a furat masina fratelui si a plecat la plimbare cu ea. Miercuri, in jurol orei 19.00, in timp ce actiona pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, o patrula mixta politie-politie locala a oprit pentru control autoturismul condus de un adolescent de 16 ani, din comuna Patrauti.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul ce apartine fratelui acestuia, plecat la munca in strainatate, a fost sustras de adolescent si condus de drumurile publice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, acesta fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.