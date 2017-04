Baiatul de 17 ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.

Un adolescent din Radauti a furat autoturismul parintilor si a ajuns cu el intr-un gard. Duminica, ora 18.35, in timp ce conducea autoturismul pe strada Valea Seaca, din municipiul Radauti, un tanar de 17 ani, din localitate, ce nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit frontal gardul unui imobil. In urma impactului, a rezultat avarierea autoturismului si deteriorarea gardului. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, minorul a sustras autoturismul de la domiciliu fara stirea parintilor, cheile fiind in contact. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.